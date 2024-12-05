США могут ввести новые санкции из-за протестов в Грузии

США могут ввести новые санкции из-за протестов против заморозки евроинтеграции в Грузии. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

До этого МВД Грузии сообщило о задержании 22 человек во время акции протеста в Тбилиси.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее Захарова назвала Зеленского «выродком» из-за санкций против Грузии.