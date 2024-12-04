Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах выявлена нехватка мест для новых заключенных

Из-за нехватки мест в тюрьмах Нидерландов заключенных начали выпускать досрочно

close
Depositphotos

Из-за нехватки мест в полицейских участках и тюрьмах Нидерландов власти начали отправлять заключенных домой за три дня до окончания срока наказания. Об этом со ссылкой на статс-секретаря голландского министерства юстиции и безопасности Ингрид Кунради сообщает ТАСС.

В письме к парламенту статс-секретарь отметила, что «это единственный способ продолжать размещать задержанных и преступников».

«Для меня главное — чтобы подозреваемый или человек, совершивший преступление, был задержан или арестован. Это критически важно для верховенства права», — написала Кунради.

По ее словам, указанная мера носит временный характер. На досрочное освобождение имеют право все заключенные, кроме задержанных на срок до семи суток, а также лиц с определенными психическими расстройствами.

В качестве одного из вариантов решения проблемы власти Нидерландов рассматривают возможность аренды тюремных камер в Эстонии.

В сентябре сообщалось об аналогичной проблеме в Великобритании, где нехватка мест в местных тюрьмах и дороговизна содержания заключенных также заставили власти рассмотреть возможность отправки части заключенных в Эстонию. Отмечалось, что для казны Соединенного королевства это выгодно: в Англии и Уэльсе содержание одного заключенного сейчас обходится в £50 тысяч в год, в то время как в прибалтийской стране на то же самое будет тратиться от £10 тысяч до £20 тысяч в год.

Ранее сообщалось, что из британских тюрем досрочно выпустят около 1100 заключенных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами