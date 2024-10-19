В Британии около 1100 заключенных досрочно выйдут на свободу

Британия на следующей неделе досрочно освободит около 1100 заключенных из-за сильной переполненности тюрем. Об этом сообщил телеканал ITV.

По данным газеты Times, они выйдут на свободу 22 октября.

6 сентября газета The Daily Telegraph писала, что из-за нехватки мест в своих тюрьмах Великобритания рассматривает возможность отправки заключенных в Эстонию. В статье отмечается, что для казны Соединенного Королевства это выгодно: в Англии и Уэльсе содержание одного заключенного сейчас обходится в £50 тысяч в год, в то время как в прибалтийской стране на то же самое будет тратиться от £10 тысяч до £20 тысяч в год. Строительство новых тюрем в Британии тоже недешево и оценивается в 600 тысяч фунтов на одного заключенного, указано в материале.

8 июля сообщалось, что из-за критической переполненности тюрем премьер-министр Британии Кир Стармер намерен освободить 40 тысяч заключенных. Выпустить на свободу планировали тех, кто попал в заключение за преступления, не связанные с сексуальным насилием или терроризмом.

Ранее Британия стала предлагать гражданство чиновникам РФ в обмен на секреты.