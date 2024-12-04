НАТО может оказаться в тупике из-за победы «пророссийского» кандидата в Румынии

Победа независимого кандидата Кэлина Джеорджеску, считающегося «пророссийским», на выборах в Румынии может поставить НАТО в тупик. Об этом пишет газета Politico.

По информации издания, Джеорджеску скептически настроен по отношению к альянсу.

Между тем в Румынии, являющейся страной НАТО, располагается одна из крупнейших авиабаз в Европе. Там базируются как румынские, так и американские войска, а также американская система противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore.

До этого Джеорджеску заявил, что его стране необходимо выстраивать отношения с Востоком и Западом.

По его словам, чтобы вести переговоры, необходимо «уметь говорить на равных», а нынешняя политическая элита Румынии неспособна на это.

24 ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Джеорджеску. Глава ЦИК Тони Греблэ заявлял, что голосование могут провести повторно, однако Конституционный суд не стал отменять результаты первого тура.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.