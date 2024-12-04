В Челябинской области накрыли группу валютчиков по делу о махинациях на 280 млн рублей

В Челябинской области пресекли деятельность организации, которая занималась финансовыми махинациями на более чем 200 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, подозреваемые организовали группу, которая закупала и продавала иностранную валюту. Помимо организаторов, в афере участвовали восемь человек.

«Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их обмену», – поделилась Волк.

По такой схеме подозреваемые смогли выручить не менее 280 миллионов рублей.

Всего задержаны десять человек, возбуждены уголовные дела.

До этого в Москве накрыли группу мошенников, представлявшихся юристами. Они рассказывали «клиентам», что смогут помочь им решить возникшие проблемы с помощью специалистов и связей в разных органах.

Как правило, от действий аферистов страдали пенсионеры, которым обещали за вознаграждение оформить пособия и прочее. После получения денег «юристы» не выполняли обязательства. Так они выручили более 20 млн рублей.

Ранее в Уфе бухгалтер устроила в компанию знакомого и получила за него 44 млн рублей.