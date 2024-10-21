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На Кубу обрушился ураган «Оскар»

Ураган «Оскар» обрушился на восточную часть Кубы

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Ramon Espinosa/AP

Ураган «Оскар» обрушился на восточную часть Кубы. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами.

По данным метеорологов, центр природного явления достиг провинции Гуантанамо. Сейчас максимальная скорость его ветра составляла около 129 километров в час. Скорость передвижения урагана составляет 11,3 километра в час, он направляется на юго-запад.

Ожидается, что «Оскар» приведет к значительному прибрежному наводнению в восточной Кубе и в районах юго-восточной части Багамских островов. По прогнозам синоптиков, в этих регионах может выпасть до 10 сантиметров осадков, а в отдельных районах — до 15 сантиметров.

Несколько часов назад ураган «Оскар» обрушился на Багамские острова. На тот момент его скорость ветра составляла 130 километров в час.

9 октября на американский штат Флорида обрушился ураган «Милтон», чья максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света. В преддверии бедствия были эвакуированы свыше 5 млн человек. Президент США Джо Байден сообщил, что ущерб от «Милтона» предварительно оценивается в $50 млрд.

Ранее в Сочи зафиксировали «парад смерчей».

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