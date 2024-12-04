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Россиянин испугался взлома Госуслуг и отдал мошенникам почти 3 млн рублей

В Саратовской области мужчина отдал мошенникам почти 3 млн рублей

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Shutterstock

В Саратовской области 58-летний местный житель испугался взлома аккаунта на Госуслугах и лишился сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

По информации ведомства, жителю одного из сел в Татищевском районе позвонил неизвестный, который представился сотрудником Ростехнадзора. Злоумышленник убедил россиянина, что мошенники якобы взломали его аккаунт на Госуслугах. Под предлогом сохранения сбережений преступник предложил мужчине оформить кредит и отправить деньги на «безопасный счет».

Пожилой мужчина поверил мошеннику и, взяв 450 тысяч рублей своих сбережений, отправился в Саратов, где взял в кредит еще 2,5 млн рублей. Все деньги он перевел на счета преступников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские напомнили, что не стоит совершать никаких финансовых операций под диктовку телефонных собеседников.

Ранее ульяновская пенсионерка лишилась квартиры, помогая «силовику» и «сотруднику банка».

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