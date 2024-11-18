Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчина избил ребенка на детской площадке и сломал ему нос

В Петербурге задержали мужчину, сломавшего нос ребенку на детской площадке

close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Колпино 41-летний мужчина напал на 10-летнего мальчика на детской площадке и избил его, у пострадавшего перелом носа. Об этом сообщает Piter.tv.

Инцидент произошел 16 ноября на детской площадке в Колпино, неизвестный напал на 10-летнего мальчика, жестоко избил его и сломал ребенку нос. Пострадавший госпитализирован.

По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело о хулиганстве. По предварительной информации, между нетрезвым мужчиной и мальчиком возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил ребенка. Подозреваемого в нападении удалось задержать, им оказался 41-летний местный житель, мужчина привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Воронеже отчим избивал пасынка за громкие игры. О происходящем в семье стало известно, когда врач-педиатр обнаружила на теле мальчика ссадины и гематомы во время осмотра. Медик обратилась в правоохранительные органы. В отношении отчима было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее уралец поставил точку в разборках детей в подъезде, впечатав одного из них в стену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами