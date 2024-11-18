В Петербурге мужчина избил ребенка на детской площадке и сломал ему нос

В Колпино 41-летний мужчина напал на 10-летнего мальчика на детской площадке и избил его, у пострадавшего перелом носа. Об этом сообщает Piter.tv.

Инцидент произошел 16 ноября на детской площадке в Колпино, неизвестный напал на 10-летнего мальчика, жестоко избил его и сломал ребенку нос. Пострадавший госпитализирован.

По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело о хулиганстве. По предварительной информации, между нетрезвым мужчиной и мальчиком возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил ребенка. Подозреваемого в нападении удалось задержать, им оказался 41-летний местный житель, мужчина привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Воронеже отчим избивал пасынка за громкие игры. О происходящем в семье стало известно, когда врач-педиатр обнаружила на теле мальчика ссадины и гематомы во время осмотра. Медик обратилась в правоохранительные органы. В отношении отчима было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее уралец поставил точку в разборках детей в подъезде, впечатав одного из них в стену.