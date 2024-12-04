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В Нижнем Новгороде сорвался лифт в жилом доме, один человек пострадал

В Нижнем Новгороде в доме сорвался лифт с человеком внутри

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Телеграм-канал Нижний №1

Житель Нижнего Новгорода застрял в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Инцидент произошел в доме на улице Родионова. По предварительным данным, кабина сорвалась и пролетела один этаж, прежде чем остановиться.

На кадрах с места заметно, что лифт внезапно стало трясти. Спустя некоторое время, когда на помощь пришли специалисты, пассажир поднялся с пола, придерживая себя за бок. Получил ли он серьезные травмы, не сообщается.

По данным источника, россиянину пришлось ждать мастеров около получаса. На данный момент на месте работают сотрудники Следственного комитета. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По словам местных жителей, после вызволения мужчину отправили в больницу. Люди также рассказали, что лифты в доме не всегда работают исправно. Они уже обращались в управляющую компанию несколько раз. Известно, что дом построили недавно.

Ранее в Севастополе упал лифт с пассажиркой.

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