В Оренбурге восьмиклассники избили подростка ради наживы

В Оренбурге двое восьмиклассников предстанут перед судом за избиение подростка ради наживы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дзержинского районного суда города сообщает Orenday.ru.

По информации издания, инцидент произошел в июле текущего года. Следствие придерживается мнения, что двое восьмиклассников подкараулили сверстника и напали на него, нанеся школьнику несколько ударов по телу и рукам. После этого агрессоры отобрали у лежащего на земле несовершеннолетнего сумку и украли оттуда пять тысяч рублей, после чего скрылись.

В отношении подростков возбудили уголовное дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. Материалы переданы в суд.

Ранее незнакомка ворвалась в квартиру 91-летней россиянки, избила ее и ограбила ради выпивки.