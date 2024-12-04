Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Московские хирурги удалили с головы пациентки десять атером

В Москве хирурги удалили с головы пациентки десять атером

close
Depositphotos

В Москве хирурги удалили с головы 40-летней пациентки десять подкожных образований. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

По информации Telegram-канала, женщина планово обратилась в больницу с жалобами на многочисленные образования на волосистой части головы. Врачи во время осмотра диагностировали у нее около двадцати новообразований. Пациентка отметила, что приблизительно за последние два года их размер и количество увеличились, а рост сопровождался зудом и жжением.

Пациентку поместили в стационар кратковременного пребывания и удалили десять новообразований, отправив ткани на гистологию. Врачи установили, что образования являются доброкачественными атеромами, которые вызваны закупоркой сальных желез.

Отмечается, что заживление операционных ран у женщины проходит успешно. На следующем этапе ей планируют удалить оставшиеся атеромы.

Ранее россиянка лишилась части печени из-за 11-килограммовой кисты с паразитом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами