Московские хирурги удалили с головы пациентки десять атером

В Москве хирурги удалили с головы 40-летней пациентки десять подкожных образований. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

По информации Telegram-канала, женщина планово обратилась в больницу с жалобами на многочисленные образования на волосистой части головы. Врачи во время осмотра диагностировали у нее около двадцати новообразований. Пациентка отметила, что приблизительно за последние два года их размер и количество увеличились, а рост сопровождался зудом и жжением.

Пациентку поместили в стационар кратковременного пребывания и удалили десять новообразований, отправив ткани на гистологию. Врачи установили, что образования являются доброкачественными атеромами, которые вызваны закупоркой сальных желез.

Отмечается, что заживление операционных ран у женщины проходит успешно. На следующем этапе ей планируют удалить оставшиеся атеромы.

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