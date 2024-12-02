Россиянка лишилась части печени из-за 11-килограммовой кисты с паразитом

В Казани хирургам пришлось вместе с 11-килограммовой кистой удалить пациентке часть печени. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По информации Telegram-канала, в 2017 году во время диспансеризации у 21-летней девушки оказались «странные» анализы. У нее в организме обнаружили эхинококковую кисту с паразитом. Пациентка пропила назначенные препараты и прошла через операцию, однако в результате не полностью завершила лечение.

В ноябре прошлого года россиянка резко похудела, а на ее животе выступило большое образование. Медики провели обследование пациентки и заключили, что это все тот же эхинококк. Опухоль сдавила внутренние органы девушки, а также проросла в некоторые из них.

Хирурги удалили опухоль, ее вес составил 11 килограммов. Вместе с ней медикам пришлось отрезать два сегмента печени и часть мочеточника девушки. Сообщается, что в данный момент пациентка находится дома и продолжает лечение.

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