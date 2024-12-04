В США пропавшую собаку нашли спустя три недели в 600 км от дома, пишет UPI.

Мопс по кличке Бруно воссоединился со своей семьей в Калифорнии после того, как оказался в приюте в Орегоне, находясь более чем в 600 км от дома. Сотрудники приюта рассказали, что хозяев собаки нашли благодаря микрочипу.

Хозяин Бруно, Лоренцо, рассказал, что в тот день его семья оставила собаку с няней, после чего мопс сбежал через задний двор. Тайна, как Бруно удалось преодолеть такое расстояние, так и остается неразгаданной.

Мужчина добавил, что поехал в приют за собакой втайне от семьи, что стало настоящим подарком для его детей, не подозревавших о счастливом разрешении ситуации.

Ранее пара потратила все деньги, отложенные на свадьбу, ради спасения собаки, которую нашли на обочине дороги после того, как ее сбила машина.