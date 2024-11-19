Пара потратила все деньги, отложенные на свадьбу, ради спасения собаки

Пара из США решила пожертвовать все сбережения, отложенные на свадьбу, ради спасения 10-месячной собаки, найденной раненой на обочине дороги, пишет Good News Network.

Дилан Маккей и его невеста Эмили Робертс увидели в соцсетях сообщение о раненой собаке, лежавшей на обочине дороги. Пара поехала на место инцидента, где увидела животное, которое, судя по всему, сбила машина. Пес не мог двигаться, и ему нужна была срочная помощь.

Ветеринары в клинике сообщили, что собака не имеет микрочипа, поэтому все расходы лягут на плечи Дилана и Эмили. Пара в этот момент готовилась к свадьбе, однако не стала бросать животное и отказываться платить за его лечение. В итоге будущие супруги потратили все деньги, отложенные на свадьбу, заплатив около $7000.

«Мы рады, что смогли помочь этой замечательной собаке и дать ей шанс на счастливую жизнь», — поделились они.

Лечение прошло успешно. Лапа собаки, которую хотели ампутировать, в итоге была спасена. Ветеринары добавили, что животному примерно 10 месяцев, и сейчас пес проходит восстановление, возвращаясь к нормальной жизни.

Ранее бродячая собака спасла туриста, который заблудился в горах из-за тумана.