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В ЛНР пьяная женщина ударила сестру топором по голове из-за просьбы уехать

В ЛНР женщину обвинили в нападении на сестру с топором из-за просьбы уехать

В Луганской народной республике женщину обвиняют в нападении на двоюродную сестру. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, гражданка Украины приехала из пгт Белое, чтобы ухаживать за перенесшей операцию двоюродной сестрой. Спустя длительное время реабилитации местная жительница попросила родственницу уехать, но это ей не понравилось.

В день инцидента женщины выпивали, после застолья между ними произошел конфликт, во время которого, по словам обвиняемой, сестра начала ее бить. Украинка схватила топор и нанесла родственнице удар в область головы. После произошедшего спасти хозяйку дома не удалось.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело. Свою вину она признала и раскаялась.

На данный момент специалисты ведомства продолжают собирать доказательства.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе», инцидент произошел в Юрьевке. Причиной ссоры стал сериал, который обвиняемая хотела досмотреть, а владелица жилья требовала, чтобы украинка ушла.

Ранее пьяный россиянин изнасиловал 15-летнюю школьницу и получил 8 лет колонии.

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