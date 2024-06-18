На Камчатке рысь забралась в продуктовый магазин и съела запасы рыбы

В камчатском селе Мильково охотоведы отловили рысь, забравшуюся в магазин. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Камчатского края.

Хищная кошка проникла в торговый зал через подсобное помещение и съела запасы рыбы, хранившиеся там. Местные жители попытались прогнать рысь, но животное рычало и никого не подпускало к себе.

На место были вызваны экстренные службы, охотоведы с помощью сети отловили животное и вывезли его за пределы села, где выпустили в естественную среду обитания.

До этого сообщалось, что в Вологодской области рысь устроила переполох в детском саду, хищник пробрался на территорию дошкольного учреждения. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика видно, что рысь пробралась в детский сад № 119, перепрыгнув через забор. На место были вызваны охотоведы, периметр сада оцепили, все воспитанники и педагоги оставались в группах за закрытыми дверями. Специалист охотхозяйства усыпил рысь, после чего ее вывезли в лес. Животное оставят в одиночестве только после полного пробуждения и убедившись, что ему ничего не угрожает

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Ранее в Нижегородской области пенсионерка поселила у себя рысь, перепутав ее с собакой.