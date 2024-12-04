Полицейские Твери провели рейды по местам проживания цыган после кражи украшений

В Тверской области полицейские и росгвардейцы посетили места, где проживают цыгане. Об этом сообщает управление МВД по региону.

У местных представителей этой народности проверили документы и выяснили, причастны ли люди к преступлениям. По результатам специалисты примут процессуальные решения.

Поводом для рейдов стала кража денег у жительницы Твери. Неизвестные вынесли из ее квартиры украшения стоимостью не менее 900 тысяч рублей. Правоохранители возбудили дело, в его рамках у цыган изъяли деньги и другие предметы, которые могут иметь отношение к произошедшему.

До этого в Курской области на трассе нашли женщину из Волгограда, которая сбежала из трудового рабства. По словам россиянки, она работала у цыган в таборе несколько месяцев. Россиянка собирала яблоки в Обоянских садах, но ей не заплатили. Вскоре ей удалось сбежать.

Женщина двое суток шла по трассе, после обращения к местным жителям она попала в полицию, затем – в центр социальной адаптации.

Ранее в Петербурге братья-цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагена под видом красной икры.