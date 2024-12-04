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В США мужчина вышел за водой и нашел в канаве двух младенцев

Daily Star: американец нашел в канаве двух младенцев, когда шел за водой

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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчина вышел за водой и нашел в канаве двух младенцев, пишет Daily Star.

Роберт Дин из Индианы вышел из дома, чтобы забрать посылки и купить воду, когда наткнулся на два детских автокресла с младенцами, оставленными в канаве при отрицательной температуре на улице. После этого мужчина позвонил в полицию и сообщил о своей находке.

«Кто знает, что могло бы случиться, если бы этот конкретный человек не вышел на улицу», — прокомментировали офицеры.

Дин рассказал, что первым делом отнес детей в теплое помещение, где и ждал приезда патрульных. Младенцы вели себя тихо и не плакали. Полицейские продолжают поиски злоумышленника, оставившего грудничков в канаве.

«Найти подозреваемого — наш приоритет», — заявили в полиции.

Ранее в США женщина нашла брата, пропавшего 25 лет назад, увидев его фото в газете.

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