В США мужчина вышел за водой и нашел в канаве двух младенцев, пишет Daily Star.

Роберт Дин из Индианы вышел из дома, чтобы забрать посылки и купить воду, когда наткнулся на два детских автокресла с младенцами, оставленными в канаве при отрицательной температуре на улице. После этого мужчина позвонил в полицию и сообщил о своей находке.

«Кто знает, что могло бы случиться, если бы этот конкретный человек не вышел на улицу», — прокомментировали офицеры.

Дин рассказал, что первым делом отнес детей в теплое помещение, где и ждал приезда патрульных. Младенцы вели себя тихо и не плакали. Полицейские продолжают поиски злоумышленника, оставившего грудничков в канаве.

«Найти подозреваемого — наш приоритет», — заявили в полиции.

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