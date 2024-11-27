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Женщина нашла брата, пропавшего 25 лет назад, увидев его фото в газете

В США женщина нашла пропавшего 25 лет назад брата, увидев фото в газете

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St. Francis Medical Center

Жительница Калифорнии (США) нашла брата, пропавшего при загадочных обстоятельствах 25 лет назад, благодаря фотографии в газете. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина исчез в 1999 году в сельском городке Дойл на границе Калифорнии с штатом Невада. Семья пыталась найти его, но поиски не давали никаких результатов.

В ноябре 2024 года сестра пропавшего американца увидела фото похожего на него мужчины в газете USA TODAY за апрель 2024 года. В объявлении говорилось, что неизвестного обнаружили в Лос-Анжелесе. Он был обездвижен и не мог говорить, поэтому не смог сообщить свое имя. Пациента госпитализировали в Медицинский центр Святого Франциска, после чего сотрудники больницы дали в СМИ заметку о поиске его родственников.

Женщина обратилась к местному шерифу. Вскоре с ней связались из детективного отдела, сотрудник полиции прибыл в больницу, чтобы взять у пациента отпечатки пальцев. Экспертиза подтвердила, что неопознанный мужчина — пропавший 25 лет назад местный житель.

Как рассказали представители шерифа, американка «была на седьмом небе от счастья и с нетерпением ждала, чтобы сообщить новости другим родственникам».

Ранее мужчина, искавший свою семью 34 года, порвал с ней отношения из-за денег.

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