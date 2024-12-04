Отец рассказал о состоянии сына, просидевшего почти час в яме с ледяной водой

Мальчик, провалившийся в яму в Благовещенске и просидевший в холодной воде 45 минут, сильно замерз. Родители начали искать его после сообщений, что он пришел в школу. Отец ребенка сообщил 360.ru, что после случившегося обратился в правоохранительные органы.

Мужчина рассказал, что его сын попрощался и ушел в школу, но так и не дошел до нее. О том, что с ним что-то случилось, родители поняли по геолокации в телефоне – судя по ней, ребенок был далеко от учебного заведения. Позвонив учителю, родители убедились, что ребенка в школе нет.

«Мы вышли с женой на улицу искать. Нашли его в этой яме. Жена первая увидела, не смогла его вытащить, вытащил я», — рассказал отец пострадавшего.

Оказалось, что мальчик упал в скрытую под снегом яму глубиной полтора метра. По словам мужчины, это старая ливневая канализация, которую не закопали. Выбраться самостоятельно ребенок не смог, в результате чего просидел в холодной воде 45 минут и сильно замерз.

Сейчас пострадавший школьник чувствует себя нормально. Отец по факту случившегося обратился в правоохранительные органы.

Напомним, до этого сообщалось, что после инцидента, который произошел произошел в районе Тайвань, городскую администрацию начали проверять на халатность. В СМИ писали, что ребенка спасли неравнодушные прохожие.

Ранее в Ярославле тренер спас провалившегося в пруд ребенка.