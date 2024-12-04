Ирландец может получить несколько лет тюрьмы в Дубае за отправку эмодзи знакомому, пишет Daily Mail.

Стюарт Куини приехал в Дубай к своему другу. В один из дней у туриста пропали вещи. Оказалось, их взял хозяин квартиры, у которого приятель ирландца снимал жилье. Арендодатель подумал, что чужое имущество является бесхозным.

Стюарт отправил владельцу жилья шуточное сообщение, в котором обвинил того в краже и попросил вернуть вещи, добавив в текст эмодзи в виде ниндзя и капли крови.

«На самом деле, меня не волнует одежда, это просто вещи, которые принадлежали моей бабушке и были подарком от друга, который очень важен для меня», — рассказал мужчина.

После этого Стюарт поехал домой, а когда вернулся в ОАЭ, его взяли под стражу и доставили в полицейский участок, где сообщили, что он больше не сможет покинуть страну. Причина заключается в тех самых эмодзи, которые были расценены как угроза.

«Стюарту сообщили, что ему может грозить несколько лет тюрьмы в соответствии со строгими законами, запрещающими грубые, оскорбительные или угрожающие текстовые сообщения, даже если они выражены саркастически, в шутку между близкими друзьями или любимыми», — прокомментировали адвокаты.

Мать Стюарта связалась с обвинителем, чтобы разобраться в ситуации, но тот ответил, что не будет забирать заявление из полиции.

Ранее сообщалось, что британцу грозит два года тюрьмы за негативный отзыв о работодателе в Дубае.