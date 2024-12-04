НАТО планирует открыт офис связи в Иордании

Североатлантический альянс планирует открыть офис связи в Иордании в 2025 году. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, проведенной в столице Бельгии, пишет ТАСС.

«НАТО откроет свой офис связи в Иордании в следующем году, первый в регионе», – отметил Блинкен.

До этого сообщалось, что Североатлантический альянс работает над созданием облачной системы для обмена засекреченной информацией между странами — членами НАТО.

4 декабря верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил НАТО адмирал Пьер Вандье заявил, что альянс планирует создать флот морских беспилотников, который разместится в Балтийском и Средиземном морях.

Ранее в ОДКБ предостерегли НАТО от приближения к границам РФ и Белоруссии.