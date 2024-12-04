В ОДКБ предостерегли НАТО от приближения к границам РФ и Белоруссии

Попытки руководства НАТО приблизить свою военную инфраструктуру к границам РФ и Белоруссии не исключают никаких сценариев, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов. Об этом пишет ТАСС.

Он рассказал, что ОДКБ продолжает внимательно следить за обстановкой в восточно-европейской части своей зоны ответственности. В частности, объединение фиксирует приближение инфраструктуры Североатлантического альянса к российской и белорусской территориям.

«Нарастание военной активности, да и в целом, наверное, та геополитическая турбулентность, которую мы наблюдаем, не может исключать вообще никаких сценариев», — подчеркнул Тасмагамбетов.

В то же время генеральный секретарь организации высказался о возможном вторжении НАТО в западные земли РФ и Белоруссии. По его словам, подобные действия военного блока стали бы абсолютным безрассудством.

«Мы все прекрасно знаем о том, что в ядерную доктрину РФ внесла очень серьезные изменения, да и испытания в боевых условиях гиперзвукового оружия «Орешник» <...> не может не учитываться потенциальными противниками», — добавил руководитель ОДКБ.

Он уточнил, что в настоящее время российская система «Орешник» не имеет аналогов в мире.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о применении «Орешника» на Украине.