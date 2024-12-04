В Москве пенсионерка не заметила, как кошка оказалась в стиральной машине, и постирала ее

Пенсионерка из Москвы случайно постирала кошку и вызвала спасателей, сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, сегодня днем 80-летняя жительница дома на Кировоградской улице позвонила в МЧС, заявив о несчастном случае, произошедшем с ее питомцем.

Женщина объяснила, что не заметила, как кошка забралась в барабан машины, и запустила стирку. Вскоре она услышала странный шум и поняла, что именно случилось. Москвичка немедленно выключила устройство, но дверца была заблокирована.

Известно, что кошка осталась жива, и ее хозяйка уже дважды позвонила спасателям, чтобы они быстрее приехали и освободили ее любимицу.

Ранее кошке потребовалась реанимация после того, как собака устроила в доме пожар.