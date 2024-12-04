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Роспотребнадзор представил проект о защите потребителей от навязанных товаров

Кабмин РФ одобрил проект Роспотребнадзора о защите граждан от навязанных услуг

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор разработал проект закона, направленного на защиту потребителей от навязанных товаров и услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале федеральной службы.

«Документ предполагает изменения статьи 16 закона <...> «О защите прав потребителей» и разработан в рамках поручения председателя правительства РФ», — говорится в заявлении.

Как отметили в Роспотребнадзоре, навязывание гражданам дополнительных товаров и услуг является недобросовестной практикой. Такие действия компаний негативно влияют на потребителей, так как нередко основаны на манипулировании и угрозах отрицательными последствиями отказа от товаров и услуг. В частности, речь идет о взыскании неустойки с клиентов или нежелании фирм продолжать процесс заключения договора.

На этом фоне федеральная служба разработала законопроект, предполагающий установление прямого запрета на навязывание гражданам товаров и услуг до заключения договора. Кроме того, в нем содержатся положения о защите потребителей от автоматического проставления «галочек» о согласии на получение тех или иных услуг.

Из публикации следует, что 4 декабря российское правительство обсудило документ и одобрило его внесение на рассмотрение в Государственную думу РФ. Проект закона поступит в парламент в установленном порядке, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее в кабинете министров РФ заявили о планах запретить бизнесу навязывать клиентам автоматические страховки.

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