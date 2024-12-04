Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка избила маленькую дочь в автобусе и попала на видео

В Воронеже мать трясла и била дочь по лицу на глазах у пассажиров маршрутки

В Воронеже проверяют мать ребенка, которая применила к нему силу в общественном транспорте. Видео избиения опубликовал Telegram-канал «Жители Шилово (Воронеж)».

На записи, сделанной одним из пассажиров маршрутного такси, видно, как женщина сильно трясет сидящую у нее на коленях малолетнюю дочь. При этом девочка плачет и вырывается из рук матери. Очевидцы сообщили, что родительница также била ребенка по лицу и об окно автобуса в течение всей поездки до микрорайона Шилово.

В СУ СК России по Воронежской области уже начали проверку по факту инцидента, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас следователи ищут свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее многодетные родители попали под суд за то, что не кормили детей и заставляли их спать в собачьей будке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами