Россиянка избила маленькую дочь в автобусе и попала на видео

В Воронеже проверяют мать ребенка, которая применила к нему силу в общественном транспорте. Видео избиения опубликовал Telegram-канал «Жители Шилово (Воронеж)».

На записи, сделанной одним из пассажиров маршрутного такси, видно, как женщина сильно трясет сидящую у нее на коленях малолетнюю дочь. При этом девочка плачет и вырывается из рук матери. Очевидцы сообщили, что родительница также била ребенка по лицу и об окно автобуса в течение всей поездки до микрорайона Шилово.

В СУ СК России по Воронежской области уже начали проверку по факту инцидента, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас следователи ищут свидетелей и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее многодетные родители попали под суд за то, что не кормили детей и заставляли их спать в собачьей будке.