В СПЧ призвали исправить проект МВД об ограничении доступа адвокатов в отделы полиции

МВД РФ разработало проект приказа, которым предлагает ограничить свободный доступ адвокатов в отделения полиции. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева заявила «Газете.Ru», что ведомство хотело упорядочить систему прохода к задержанным, но забыло, что у защитников есть особый статус. По ее словам, в документе есть много деталей, противоречащих законодательству.

«Судя по этому документу, задумывалось как решение вопроса единообразия прохода. Благое дело, казалось бы. Но приравнять всех ко всем невозможно. И забыли, что у адвоката есть особый статус. Кроме того, в этом документе есть ряд существенных противоречий законодательству. В частности, все время делается отсылка на то, что посещение в соответствии с законом о содержании под стражей. Но адвокат может приходить в отдел полиции к людям, которые еще задержаны и никакого статуса арестованных у них нет. Более того, у них даже может быть не статус того, кому вменяют административное нарушение, а просто задержан до установления личности. И много других вариантов, когда человек имеет право на юридическую помощь, предусмотренную законом, но при этом не попадает под закон о содержании под стражей», — сказала она.

Меркачева отметила, что в проект приказа нужно вносить правки, поскольку в ином случае его можно будет оспорить в Конституционном суде. Она выразила надежду, что документ просто «неграмотно составлен», а не является попыткой «показать адвокатам их место».

«Получился очень странный документ, который, на мой взгляд, обязательно нужно править, потому что если его не править, то его легко будет оспорить в Конституционном суде, поскольку он противоречит вышестоящим нормативным актам. Кажется, что это какая-то очередная попытка показать адвокатам, условно, свое место. Хотя хочется верить, что это просто технический, может быть, не совсем грамотно составленный документ. Хочу еще обратить внимание, что в этом документе сказано, как будто подразумевается, что адвокат может проходить только в сопровождении должностного лица, которое для него все оформляет, что тоже совершенно не соответствует нормам законодательства. Адвокату не нужно брать с собой следователя, оперативника, кого угодно, чтобы попасть к человеку, который в этот момент находится в отделе полиции», — добавила она.

29 ноября на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа, разработанный МВД РФ и предлагающий ограничить свободный доступ адвокатов в отделения полиции.

Нововведения предусматривают, что в отделениях полиции будет установлен пропускной и внутриобъектовый режимы. В ведомстве заявили, что такая мера нужна для устранения угроз безопасности посещающих объекты людей. Беспрепятственное посещение отделений полиции будет установлено для госслужащих и органов государственного, судебного и прокурорского контроля, а пожарные, медики и спасатели смогут посещать объекты полиции только в сопровождении сотрудников министерства.

Из проекта приказа следует, что адвокаты обвиняемых смогут попасть в отделение полиции только при предоставлении удостоверения и ордера.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Сергей Зубков заявил ТАСС, что члены палаты выступают против этой инициативы.

Ранее Совфед одобрил законопроекты, которые предлагают разрешить организацию свиданий с адвокатами для подозреваемых и обвиняемых по видеоконференцсвязи.