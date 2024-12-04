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Гражданину Кубы проломили череп во время конфликта у московского ресторана

РЕН ТВ: в Москве гражданину Кубы проломили череп возле ресторана

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Haggardous50000/Shutterstock

В Москве во время конфликта возле ресторана проломили череп гражданину Кубы. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 1 декабря возле одного из ресторанов, расположенных на Никольской улице. В ходе конфликта мужчина ударил 35-летнего гражданина Кубы в лицо, и тот упал. После этого он пнул лежащего на земле противника ногой в голову — мужчина потерял сознание.

В результате иностранца госпитализировали. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, переломы свода и основания черепа, а также перелом челюсти и еще ряд тяжелых травм.

Прибывшие на место инцидента стражи порядка задержали подозреваемого в нападении, им оказался 30-летний житель подмосковного города Шатуры. Мужчина может стать фигурантом уголовного дела.

Ранее россиянин порезал односельчанку ножом и ограбил, а потом угрожал взорвать дом.

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