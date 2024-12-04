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Онищенко раскрыл, как в российской медицине применяют искусственный интеллект

Онищенко: Россия лидирует среди других стран по применению ИИ в медицине

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россия является одной из лидирующих стран по применению искусственного интеллекта в медицине. Развитие этой сферы позволяет значительно сократить время, которое тратится на обработку данных пациентов, вовремя оказывать помощь и предотвращать многие серьезные заболевания, рассказал НСН заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Наша страна лидирует в этом плане. Большие данные в медицине – это хорошее подспорье, — подчеркнул медик. — Лидируют по внедрению новых технологий в медицине Москва и Санкт-Петербург – у них есть такие возможности».

ИИ помогает обрабатывать большое количество данных, делая работу врачей оперативнее, отметил Онищенко. Так, к примеру, в Москве больницы оцифровали все ЭКГ, благодаря чему ИИ может анализировать данные разных пациентов. Причем ему удается выявить особенности, которые врач по одной кардиограмме вычислить не мог, благодаря чему появилась возможность прогнозировать инфаркты, нарушение проводящей системы сердца и другие серьезные последствия.

Список заболеваний, в лечении которых врачам помогает ИИ, предоставляя объективные данные, постоянно растет, заключил Онищенко.

До этого основатель и президент центра «Медицина» Григорий Ройтберг отмечал, что ИИ в сфере медицины избавляет врачей от рутинных обязанностей. К примеру, в его центре специальный робот в медучреждении распознает рентгеновские снимки, а затем пишет заключения.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект поможет врачам определить поражения сердца.

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