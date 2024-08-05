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Искусственный интеллект поможет врачам определить поражения сердца

В России создали ИИ-сервис для автоматической оценки исследований сердца

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Shutterstock

Лаборатория искусственного интеллекта Сбера и лаборатория рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Тюменского кардиологического научного центра разработали ИИ-сервис, который может автоматически оценивать тяжесть поражения при ишемической болезни сердца, сообщает пресс-служба Сбера.

Сервис оценивает тяжесть поражения по видеофайлам коронарографии.

«Сегодня мы начинаем тестировать инновационную AI-модель по оценке исследований коронарных сосудов — на текущий момент это единственное подобное автоматизированное решение в нашей стране», — рассказал директор Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка Глеб Гусев.

Врачи и пациенты смогут загрузить исследование, а ИИ-модель в тестовом режиме проведет расчет по шкале Syntax.

«Решение позволит автоматически, быстро и точно определить состояние сосудистого русла сердца и поможет оценить оптимальность назначенного лечения», отметила директор Тюменского кардиологического научного центра — филиала Томского НИМЦ РАН, заслуженный врач РФ Марина Бессонова.

Процедура коронарографии — наиболее достоверный способ диагностики состояния коронарных сосудов сердца. По оценкам исследователей из Сбера и тюменского кардиоцентра, новое ИИ-решение для автоматизированного расчета Syntax -балла поможет точнее оценивать результаты исследований и снизить количество ошибок.

Процедура коронарографии — наиболее достоверный способ диагностики состояния коронарных сосудов сердца. По оценкам исследователей из Сбера и тюменского кардиоцентра, новое ИИ-решение для автоматизированного расчета Syntax-балла поможет точнее оценивать результаты исследований и снизить количество ошибок. Окончательные выводы об эффективности ИИ-модели будут сделаны по итогам тестирования.

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