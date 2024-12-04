В России хотят ввести оценку работы депутатов Госдумы через «Госуслуги»

Россияне смогут оценивать работу депутатов Госдумы через «Госуслуги». Об этом пишет Ura.ru.

Законопроект разработала партия «Новые люди» во главе с Сарданой Авксентьевой. По словам авторов инициативы, сейчас россияне не могут полноценно оценивать работу народных избранников и чиновников, потому что не существует объективных норм обратной связи, из-за чего между народом и представителями власти снижается доверие. Поэтом в новом законопроекте предлагается упорядочить эти нормы.

На «Госуслугах» россияне смогут оценивать, насколько работа депутата или чиновника улучшает их жизнь и как должностное лицо справляется со своими обязанностями. Голосование будет анонимным, оценки сформируют публичный рейтинг, доступный для всех.

До этого МИД РФ предложил провести эксперимент по получению гражданами России, которые находятся за рубежом, квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Это, в частности, даст возможность таким россиянам в режиме онлайн подтвердить аккаунт на «Госуслугах».

Ранее в Госдуме предложили ввести антирейтинг управляющих компаний «Поганая метла».