В Госдуме предложили ввести антирейтинг управляющих компаний «Поганая метла»

Замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева выступила с инициативой создать в России антирейтинг управляющих компаний «Поганая метла», который составлялся бы на основе голосования жителей. Предложение она направила в министерство строительства и ЖКХ, сообщает ТАСС.

Голосование предложено проводить на государственных порталах «Госуслуги» или ГИС ЖКХ. По мнению Авксентьевой, собственникам жилья следует предоставить право раз в год оценивать работу своей управляющей компании по ряду параметров — от качества уборки подъездов до понятности и прозрачности тарифов. Не исключены и развернутые комментарии об опыте работы с коммунальщиками. На основе таких оценок будет формироваться бальный рейтинг лучших и худших управляющих компаний.

«Это поможет гражданам при выборе новой УК ориентироваться на ее реальный опыт работы и избегать заключения договоров с УК, которые получили наихудшие оценки в рейтинге», — говорится в письме в МинЖКХ, которое цитирует ТАСС.

В свою очередь, для управляющих компаний рейтинг создаст стимул к повышению качества услуг.

21 августа в Госдуме предложили ввести обязательную индексацию платы за жилищные услуги, оказываемые управляющими компаниями. Сейчас УК не могут самостоятельно повышать стоимость услуг, для этого необходимо согласие большинства собственников жилья.

Ранее в Госдуме назвали ключевую проблему в сфере российского ЖКХ.