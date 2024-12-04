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Статуя Будды обрушилась на монахов в Таиланде

The Thaiger: в Таиланде 12-метровая статуя Будды упала на монаха

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Илья Наймушин/РИА Новости

В Таиланде в одном из монастырей 12-метровая статуя Будды упала на людей. Об этом сообщает The Thaiger.

29 ноября в монастыре в провинции Амнатчарен монахи устанавливали 12-метровую статую. Когда они снимали формы с бетонного основания, Будда внезапно обрушился. Под обломками оказались шестеро монахов. Одного мужчину спасти не удалось, остальные получили травмы.

По мнению местных жителей, статуя обрушилась из-за злых духов. Они утверждают, что во время строительства статуи Будды произошло несколько несчастных случаев — и это не просто так. Жители утверждают, что на месте Будды раньше стоял старинный дом, поэтому духи, связанные с этой землей, могли быть недовольны изменениями.

Настоятель монастыря Вирачате Чинвангсо сообщил, что монах-прораб был из другого храма, он решил снять формы со статуи всего через день после заливки бетона. Это, по словам настоятеля, обеспокоило его, однако прораб заверил его в безопасности. Вирачате отверг сверхъестественное вмешательство, объяснив произошедшее инженерными просчетами.

До этого в Свердловской области на годовалого ребенка упала статуя.

Ранее в Турции обнаружили урартскую скульптуру весом в тонну.

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