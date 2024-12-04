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Внебрачный сын Жириновского сменил фамилию

Mash: внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн взял фамилию отца

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн взял фамилию своего отца — теперь он Олег Жириновский. Об этом пишет Mash.

По данным канала, мужчина поменял паспорт, хотя суд отказал признать его законным сыном политика. Причем иск Эйдельштейна о признании отцовства удовлетворили еще в июне, но после этого уже законный сын Жириновского Игорь Лебедев обжаловал решение.

«Мне очень жаль, что я три года пытаюсь доказать, что я сын своего отца», — пожаловался мужчина.

Эйдельштейн несколько раз пытался добиться признания отцовства через суд. В августе 2023 года он подал иск о признании отцовства, чтобы получить наследство, суд в том же месяце отказал в рассмотрении иска по причине уже вступившего в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по этому спору.

Telegram-канал Baza утверждал, что Эйдельштейн хотел установить факт признания отцовства с тем, чтобы потом претендовать на наследство Жириновского.

Олег Эйдельштейн родился в 1986 году, он взял фамилию отца Жириновского — Вольфа Эйдельштейна. Сам глава ЛДПР представил своего внебрачного сына общественности в 2017 году.

Ранее адвокат рассказал, на какое наследство может претендовать новый сын Жириновского.

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