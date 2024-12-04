Организаторы программы «Время героев» напомнили о возможности подать заявку по почте

Заявки для участия в отборе на программу «Время героев» можно подавать не только через интернет, но и по почте. О такой возможности рассказал президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне СВО.

Встреча президента с бойцами прошла в рамках визита Владимира Путина в Центр инновационных технологий и ортопедии имени Н.Н. Пирогова.

Заявки на участие в отборе можно будет отправить по адресу: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70/54, Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС.

В письме необходимо указать ФИО, дату рождения, текущую должность, а также при наличии написать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды.

В письме необходимо указать ФИО, дату рождения, текущую должность, а также при наличии написать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды.

Напомним, программа «Время героев» была инициирована президентом России Владимиром Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии.