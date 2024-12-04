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На юге России со дна моря достали обломки немецких бомбардировщиков

Обломки немецких бомбардировщиков достали со дна Черного моря под Новороссийском

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Росгвардия по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водолазы подняли со дна Черного моря под Новороссийском обломки бомбардировщиков немецкой авиастроительной компании «Юнкерс» времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета «Новороссийский рабочий».

По данным издания, обломки обнаружили в Цемесской бухте в районе судоремонтного завода. Сперва водолазы достали из воды двигатели самолетов, в которых остались пластиковые детали: провода, шланги, сальники, части стартера и таблички с маркой мотора.

Реставраторы планируют отмочить двигатели в пресной воде, чтобы очистить их от морской соли. После этого специалисты уберут с моторов наросты. По окончании работ найденные двигатели представят на выставке оружия мемориального комплекса «Малая земля».

2 декабря глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов сообщил, что во время расчистки водоема в одном из регионов России в рамках национального проекта «Экология» был найден танк и снаряд времен Второй мировой войны. При этом он не уточнил, в каком регионе обнаружили технику.

Ранее в Германии нашли истребитель на парковке.

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