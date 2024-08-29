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В Германии нашли истребитель на парковке

Bild: в Германии нашли истребитель МиГ-21 на парковке для автомобилей в Штендале

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Christian Spreitz

На востоке Германии нашли на парковке для подержаных автомобилей учебный истребитель МиГ-21УМ советского производства. Об этом пишет Bild.

Находка встретилась журналистам в городе Штендаль. Самолет до списания входил в состав 3-й истребительной эскадрильи в ГДР, носившей имя советского космонавта Владимира Комарова, которая базировалась в Котбусе. Перед переводом на парковку самолет выставлялся в музее на летном поле Берлин-Гатов, а затем был перевезен на аэродром Штендаль-Борстель, откуда два экземпляра МиГ-21УМ выкупил буксировщик Фред Фрейтаг.

Мужчина выставил один из самолетов на крыше своей фирмы, а другой отогнал во двор к другу-автоторговцу. Теперь посмотреть на раритетный истребитель приезжают пилоты из США, Германии и России.

До этого в Сан-Франциско отвалившееся колесо самолета разбило четыре машины на парковке.

Ранее спасатели достали застрявшего в турбине самолета-памятника в ХМАО подростка.

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