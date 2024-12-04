На Алтае пенсионерка впустила в квартиру незнакомку и осталась без сбережений

В Алтайском крае 86-летняя местная женщина стала жертвой мошенницы, которая проникла к ней в квартиру. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По словам пожилой жительницы Рубцовска, она ждала в гости сестру, но в место нее на пороге появилась «неизвестная неславянской внешности». Она без приглашения проследовала в квартиру и попросила у пенсионерки воды. Пока хозяйка отправилась на кухню, чтобы выполнить просьбу незнакомки, та быстро вошла в комнату и обследовала ее. Когда пенсионерка вернулась к входной двери, то увидела, как женщина быстро вышла из комнаты и выбежала из квартиры. Заподозрив неладное, пенсионерка проверила свои сбережения — из шкафа вместе со злоумышленницей пропал кошелек, в котором было 500 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители установили личность грабительницы, ей оказалась местная жительница 1984 года рождения. Украденной суммой к моменту задержания она успела распорядиться. Женщину арестовали. Сотрудники МВД устанавливают ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Татарстане пенсионерка осталась без украшений, впустив в квартиру незнакомку.