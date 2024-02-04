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Пожилая россиянка впустила незнакомку домой, чтобы снять порчу, и осталась без украшений

В Татарстане пенсионерка осталась без украшений, впустив в квартиру незнакомку

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Набережных Челнах пенсионерку обокрала неизвестная, которую женщина впустила в квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике Татарстан.

По словам 82-летней потерпевшей, к ней в квартиру постучалась незнакомка: женщина заявила, что на пенсионерку наложена «порча», и предложила свои услуги по исцелению. Пенсионерка доверилась неизвестной, пригласила ее в квартиру, а через некоторое время обнаружила, что осталась без 29 тыс. рублей и нескольких золотых украшений.

Для проведения обряда воровка попросила пожилую женщину сложить в платок все ценности, затем убрать их подальше и не прикасаться к ним пару дней. После этого «целительница» ушла. На следующий день у пенсионерки возникли сомнения по поводу целостности своего имущества. Не обнаружив денег и украшений, обманутая челнинка обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 34 тыс. рублей.

Ранее москвичка продала квартиру и лишилась 15 млн рублей после звонка мошенников.

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