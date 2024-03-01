Экономист оценила последствия появления в России ипотечного стандарта ЦБ

Ипотечный стандарт, который собирается ввести ЦБ, запретит навязывание заведомо рискованных ипотечных кредитов россиянам, но может спровоцировать рост цен на жилье. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

По ее словам, в рамках льготной ипотеки, и особенно в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, где есть ограничение в 6 млн рублей, застройщики пытаются продать гражданам не самые лучшие объекты, что приводит к риску для граждан. Поэтому введение стандарта, ограничение в использовании аккредитивов будет фактором, который сможет защитить дольщиков, сочла Коваленко. Она добавила, что нужно рассмотреть и вопрос о качестве объектов недвижимости, которые продаются по льготным программам.

«Если все это будет работать в совокупности, граждане станут более спокойно и активно использовать льготные ипотечные программы. Но есть и оборотная сторона: для застройщиков такие меры будут фактором, который ужесточит требования к договорам и качеству объектов, в свою очередь застройщики будут требовать повышения цен на объекты недвижимости», — заключила Коваленко.

По ее словам, новый стандарт призван также защитить россиян от серых схем в ипотеке.

«В настоящее время появились схемы, когда в договоре долевого участия в строительстве прописывается то, что часть средств идет через эскроу счет, а часть через аккредитив, который застройщик может получить в любой момент, даже не завершив строительство. Если количество таких аккредитивов будет расти, то это опять может привести к «фиктивному банкротству» застройщиков и дольщики останутся и без денег, и без объектов недвижимости», — пояснила экономист.

О разработке ипотечного стандарта 1 марта сообщил ЦБ.

Ранее в Госдуме предрекли рост числа отказов россиянам в ипотеке.