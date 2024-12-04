Женщина сделала «жиросжигающие» инъекции и попала в больницу

В США женщина оказалась в больнице после того, как решила сделать «инновационные жиросжигающие» инъекции, которые ей предложили в салоне красоты, пишет LADBible.

Беатрис Амма рассказала, что сделала курс инъекций в несертифицированном спа-центре в Калифорнии, а через 24 часа почувствовав серьезные побочные эффекты. У нее началась лихорадка и появилась боль во всем теле.

Врачи в отделении неотложной помощи не смогли установить диагноз, что привело к дальнейшему ухудшению состояния Беатрис. В салоне красоты отказались предоставлять медикам информацию, отвергая жалобы клиентки и ссылаясь на аллергическую реакцию.

У Аммы оставались открытые раны на коже, и, несмотря на лечение антибиотиками и стероидами, ей потребовалась госпитализация на четыре месяца. Анализы подтвердили, что источник инфекции – зараженные флаконы, используемые медсестрами в спа.

Американка столкнулась с медицинскими расходами, которые составляют более $70 тысяч, и теперь активно делится своей историей, предостерегая других от неоправданных рисков в косметологии.

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