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Мужчина попал в больницу после того, как на него напал олень

Daily Mail: в Шотландии мужчина попытался помочь оленю и в итоге оказался в больнице

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Shutterstock

В Шотландии мужчина попал в больницу после того, как на него напал олень, пишет Daily Mail. По словам пострадавшего, он хотел помочь животному и не ожидал таких последствий.

Глен Уилкинсон рассказал, что гулял с собакой утром, когда увидел оленя, застрявшего в его заборе. Мужчина решил помочь животному и подошел поближе. Однако в этот момент зверь резко напал на шотландца, вонзив ему рог в бедро.

После этого олень смог выбраться и убежал, а Глен остался в луже крови с раной в семь сантиметров. В таком состоянии он добрался до ближайшей больницы, где ему наложили 10 швов. Сейчас мужчина восстанавливается после травмы и говорит, что больше не будет пытаться спасать животных в подобной ситуации.

Теперь Уилкинсон признался, что больше никогда не станет пытаться спасать оленей в подобных ситуациях.

«Я не виню оленя. Он был так же испуган, как и я,» — добавил он.

Ранее олень ворвался в комнату 103-летней женщины в доме престарелых и ранил ее.

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