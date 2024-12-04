Приезжая из Средней Азии организовала притон в подмосковной квартире

В подмосковной Истре правоохранители разоблачили притон, который уроженка одной из стран Средней Азии организовала в многоквартирном доме. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию поступила информация, что в одном из домов на проспекте Генерала Белобородова, действует бордель, где клиентам оказывают услуги интимного характера.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска задержали по указанному адресу двух женщин 34 и 45 лет, временно проживающих в Московской области. Их подозревают в занятии проституцией. Также полицейские арестовали 33-летнюю организатора нелегального бизнеса, которая была в квартире вместе с «подчиненными». По предварительной информации, она подыскала работниц, готовых обслуживать клиентов, а затем предоставила им для этих целей квартиру. Женщины отдавали ей процент от полученной выручки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией», в отношении работниц составлены административные протоколы.

Ранее в Череповце полицейские раскрыли бордель, работавший под вывеской спа-салона.