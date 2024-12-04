Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Приезжая из Средней Азии организовала притон в подмосковной квартире

В подмосковной Истре приезжая из Средней Азии организовала в квартире притон

close
МВД РФ по Московской области

В подмосковной Истре правоохранители разоблачили притон, который уроженка одной из стран Средней Азии организовала в многоквартирном доме. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию поступила информация, что в одном из домов на проспекте Генерала Белобородова, действует бордель, где клиентам оказывают услуги интимного характера.

Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска задержали по указанному адресу двух женщин 34 и 45 лет, временно проживающих в Московской области. Их подозревают в занятии проституцией. Также полицейские арестовали 33-летнюю организатора нелегального бизнеса, которая была в квартире вместе с «подчиненными». По предварительной информации, она подыскала работниц, готовых обслуживать клиентов, а затем предоставила им для этих целей квартиру. Женщины отдавали ей процент от полученной выручки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией», в отношении работниц составлены административные протоколы.

Ранее в Череповце полицейские раскрыли бордель, работавший под вывеской спа-салона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами