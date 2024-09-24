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Полицейские накрыли бордель, работавший под вывеской спа-салона

В Череповце полицейские раскрыли бордель, работавший под вывеской спа-салона

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Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

В Череповце правоохранители ликвидировали бордель, который принимал клиентов в помещении спа-салона. Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-служу УМВД по Вологодской области.

По предварительной информации, группа местных жителей организовала незаконный бизнес в мае 2024 года. Бордель проработал пять месяцев.

«Прибыль организаторов занятия проституцией за это время составила около 2,5 млн рублей, примерно полмиллиона рублей в месяц», — рассказали правоохранители.

При участии сотрудников ОМОН Росгвардии полицейские задержали организатора борделя, мужчину 1978 года рождения, трех администраторов в возрасте от 18 до 50 лет, а также четырех работниц в возрасте 20-28 лет, которые обслуживали гостей «салона».

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

Ранее в Екатеринбурге накрыли бордель в бывшей штаб-квартире революционера Свердлова.

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