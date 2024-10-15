В семье истязали девочку утюгом, кусали ее и ломали кости из-за «плохого поведения»

В Великобритании выходцы из Пакистана длительное время истязали собственную десятилетнюю дочь. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, девочка получила 11 переломов, а также ожог на ягодице от утюга, который с силой приложили к коже. При этом последнюю рану не обрабатывали должным образом. У ребенка нашли пять следов от зубов на нижней части левой руки. Также предполагается, что ее приковывали к батарее. Когда ребенка нашли, спасти ее не смогли.

О произошедшем стало известно только спустя несколько дней, когда отец девочки уже уехал в Пакистан. Он позвонил в экстренные службы, когда уже находился на территории другого государства.

Изначально родители признались в том, что избивали дочь из-за плохого поведения, но что именно супруги подразумевали под «плохим поведением», не уточняется.

Сейчас отец, его брат, который жил с семьей, и мать девочки пытаются обвинить в произошедшем друг друга. На данный момент судебное разбирательство продолжается.

Ранее в Перми трое детей жили в наркопритоне, устроенном их матерью.