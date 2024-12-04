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В Марокко толпа таксистов избила российского дипломата и его жену

Mash: российского дипломата и его жену избили таксисты в Касабланке

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Shanti Hesse/Shutterstock/FOTODOM

Российского дипломата и его жену избили таксисты в Марокко. Об этом пишет Mash.

Все произошло возле отеля в Касабланке. Группа таксистов предложила чете свои услуги, а затем увидела, что пара ждет водителя, работающего через сервис InDrive, из-за этого стали предъявлять претензии. Когда мужчины услышали по говору, что супруги из России, то напали на них.

Когда приехал таксист кипрской компании Suol Innovations LTD, которого ждали супруги, то побили и его. Затем выбежали сотрудники отеля и прогнали толпу. На место вызвали полицию и скорую — пострадавших увезли в частную клинику, а в городе ввели режим максимальной боевой готовности. Самих дебоширов нашли и задержали.

По данным канала, семейную пару могли избить на фоне слухов о том, что Россия якобы хочет сорвать футбольный чемпионат мира в 2030 году, который пройдет в стране.

До этого арабский турист встретил на Пхукете транс-персону и ударил ее пластиковым стулом.

Ранее в Турции российские туристы пострадали в драке с пьяными местными жителями.

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