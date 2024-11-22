В Таиланде турист напал с пластиковым стулом на трансгендерную женщину

Арабский турист встретил на Пхукете транс-персону и ударил ее пластиковым стулом, пишет The Thaiger.

Инцидент произошел ночью 20 ноября в Патонге на оживленной улице Бангла Роуд. Согласно полицейскому отчету, к стоявшему возле массажного салона 35-летнему местному жителю Пхисансаку Вайянону, одетому в женское платье, подошли двое мужчин арабского происхождения и завязали разговор. Один из туристов поинтересовался, не является ли собеседница ледибоем. Получив подтверждение, мужчина заволновался и начал снимать происходящее.

Конфликт перерос в драку, когда в ситуацию вмешался другой путешественник. Именно он, предположительно, схватил пластиковый стул и ударил пострадавшую по голове. В результате потасовки Вайянон получил травму и попытался укрыться в массажном салоне. После чего нападавшие бросили бутылку во входную дверь заведения и скрылись с места происшествия. Жертву доставили в больницу, полиция устанавливает личности остальных участников конфликта.

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