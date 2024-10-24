В Турции российские туристы пострадали в драке с пьяными местными жителями

Российских туристов избили возле премиум-отеля в Турции, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, один из пострадавших, Филипп, госпитализирован. По его словам, он вместе с женой и еще парой друзей возвращался из ресторана в свой пятизвёздочный отель Rixos Premium Göcek, когда они заметили несущийся на них скутер. Водитель скутера явно был пьян. Турки начали нецензурно ругаться, и Филипп вместе другом решили дать им отпор. Тогда из темноты на подмогу местным жителям выбежали еще шесть молодых людей.

«Один из местных кинул бутылку в девушек, осколки прилетели в грудь. Другу Филиппа сломали руку. Туристы еле вырвались и добежали до отеля. Скорая и полиция, по словам Филиппа, приехали только спустя 30 минут», — говорится в сообщении.

Сейчас российские туристы переживают, что турецкая полиция затягивает расследование, ссылаясь на то, что нет необходимых документов из госпиталя.

До этого эксперты агентства Ageeva Real Estate рассказали «Ленте.ру», что по итогам сентября 2024 года спрос на недвижимость на Бали у россиян увеличился на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023 года.

Ранее была названа самая популярная страна у российских туристов.