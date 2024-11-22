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Пассажирку заставили раздеться и показать прокладку на досмотре в корейском аэропорту

В аэропорту Южной Кореи пассажирку заставили показать гигиеническую прокладку

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Global Look Press

Прилетевшая из Филиппин в Южную Корею путешественница была вынуждена пройти «инвазивный личный досмотр» из-за подозрений в перевозке наркотиков, пишет The Korea Herald.

По данным издания, 30-летняя женщина прилетела в аэропорт Тэгу 8 октября и проходила контрольно-пропускной пункт, когда сканер для обнаружения наркотиков показал, что в ее багаже находятся запрещенные вещества. В действительности там лежала жидкость для заправки электронных сигарет, предназначенная для личного пользования. Таможенников это объяснение не удовлетворило, и они обыскали женщину волновым сканером, который должен был выявить предметы, прикрепленные к телу.

Прибор показал, что возле ее брюк находится какой-то предмет, который оказался гигиенической прокладкой. Тогда пассажирку проводили в другую комнату, где она должна была снять прокладку и показать ее сотруднице таможни. После 20-минутного досмотра специалисты пришли к выводу, что никаких веществ при себе у женщины нет, и разрешили ей уйти.

Однако инцидент в аэропорту вызвал у путешественницы сильный стресс, который привел к пятидневному вагинальному кровотечению. В соцсетях многие пользователи бурно отреагировали на рассказанную пострадавшей историю и поддержали ее, вынуждая таможенников извиниться. Однако таможня Тэгу опубликовала свое обращение, чтобы опровергнуть версию о неисправности оборудования, и заявила, что досмотр был законным.

Ранее контрабандист переносил через таможню 300 тарантулов под джемпером.

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