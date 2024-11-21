Россиянка пыталась пронести в багаже брендовые часы и украшения на 18 млн рублей

В Дагестане инспекторы таможни нашли при проверке багажа прибывшей из-за границы россиянки ювелирные изделия и брендовые часы на 18 млн рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Как уточнили в ведомстве, 59-летняя женщина прилетела рейсом из Дубая. В своем чемодане под одеждой она упаковала 14 люксовых часов и пять украшений. Эксперты оценили стоимость ввозимых вещей в 18 млн рублей.

«Браслеты, серьги Van Cleef & Arpels и трое часов Cartier, Rolex и Patek Philippe изготовлены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, поэтому являются стратегически важными товарами. Еще 11 часов тех же брендов сделаны из металла», — поделились в ФТС.

В отношении нарушительницы возбуждено дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров». Максимальное наказание, которое может грозить россиянке, — пять лет лишения свободы.

Ранее в Германии у двух россиянок, летевших через Турцию, отобрали одежду.